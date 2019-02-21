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Женщина погибла под колесами иномарки в Омске

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В Омске водитель иномарки сбил женщину, которая пыталась перейти проезжую часть. От полученных травм пешеход погибла, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Омской области.

Авария произошла в четверг утром, 21 февраля, на перекрестке улиц Гусарова и Октябрьская. По предварительным данным автомобиль Hyundai Tucson в районе перекрестка сбил 42-летнюю женщину, которая пыталась перейти дорогу в непредусмотренном для этого месте, пишет ИА «Гороод55».

В результате дорожно-транспортного происшествия женщина получила различные телесные травмы и была госпитализирована. Позже она скончалась в больнице.

Водитель иномарки в момент аварии находился без признаков опьянения. Обстоятельства аварии устанавливаются.

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