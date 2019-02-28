Сибириада на сцене: театральный марафон добрался до Новосибирска

Крупнейший культурный проект года набирает обороты. Стартовав во Владивостоке на Приморской сцене Мариинки, Всероссийский театральный марафон продолжил следование по России. Символическую эстафету за это время передали друг другу Хабаровск, Южно-Сахалинск, Петропавловск-Камчатский, Биробиджан, Благовещенск, Магадан, Анадырь, Якутск, Чита и Улан-Удэ. Добравшись до Сибири, марафон сделал остановку в самом крупном городе региона.

Импульс театральной жизни

— Задача марафона состоит в том, чтобы всколыхнуть театральную жизнь в регионах и придать ей импульс, — рассказал «Известиям» замминистра культуры Павел Степанов РФ. — В Сибири много прекрасных театральных коллективов, и они не должны остаться без внимания и поддержки местных властей. Марафон дает почувствовать, что регионы не оторваны, к ним есть пристальное внимание со стороны министерства.

На сцене Новосибирского академического театра оперы и балета (НОВАТ) состоялась церемония передачи символа Года театра от Дальневосточного федерального округа — Сибирскому. На торжество съехались руководители коллективов со всей страны.

— Когда марафон только стартовал, я подумал, почему театральной акции дали спортивное определение? Но потом понял, что это очень точное название огромному по масштабу событию. Да и глядя на коллег, с радостью встречающих марафон в своих регионах, понимаю, какое это важное дело, — поделился с «Известиями» худрук якутского «Театра Олонхо» Андрей Борисов.

Фото: Алексей Цилер

Сибиряки решили представить свой регион с национальным колоритом. В фойе НОВАТа организовали выставку костюмов театров Сибири, а Бахрушинский музей рассказал с помощью своих экспонатов об истории местных сценических коллективов. Первыми посетителями обеих экспозиций стали вице-премьер Ольга Голодец, замминистра культуры Павел Степанов, худрук НОВАТа Владимир Кехман и губернатор Новосибирской области Андрей Травников.

После осмотра фойе гости проследовали в зал. Церемония началась с польки «Трик-трак» Иоганна Штрауса в исполнении детского хора театра. С последними нотами пьесы открылся занавес, за которым на золотом подиуме величественно стояла императрица. Под полонез из «Спящей красавицы» Чайковского на поклон к ней прибывали гости. Дефиле театральных костюмов завершилось появлением на сцене кареты: из нее под фанфары Прокофьева вышла Золушка, держащая в руках хрустальный символ Года театра. Ведущий церемонии, народный артист РФ Николай Цискаридзе пригласил на сцену Ольгу Голодец.

— Театральная и культурная история Сибири ведется от строительства в Новосибирске первого театра, проектирование которого началось во время Великой Отечественной войны, — сказала Ольга Голодец. — В следующем году мы будем отмечать его 75-летие. НОВАТ, как и многие театры региона, задает высочайшую планку мировому театральному искусству. А марафон привлечет к ним внимание не только российского, но и зарубежного зрителя.

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников принял из рук вице-премьера символ Года театра и под хор «Славься!» из «Ивана Сусанина» Глинки официальная часть мероприятия завершилась. Вечер же продолжился одним из лучших спектаклей НОВАТа — балетом «Спартак».

Обсудить и вдохновить

Не менее яркой была и дневная программа марафона. Прибывшие в город мэтры сцены и руководители столичных учреждений приняли участие в мастер-классах, круглых столах, профильных дискуссиях. И эти мероприятия пользовались огромным вниманием специалистов. Так, гендиректора Большого театра Владимира Урина коллеги три часа расспрашивали о сложностях, с которыми он сталкивается на своем посту, поиске финансирования, взаимоотношениях со спонсорами и прочем.

— Сегодня такое количество проблем у театров, что решить их за год не получится. А вот понять и наметить пути их решения в ближайшее время — это, скорее всего, и будет основной целью Года театра, — сказал «Известиям» Владимир Урин после мероприятия.

Впрочем, многое уже делается. И сегодня нельзя сказать, что региональные театры изолированы от культурной жизни остальной страны. Директор Тувинского национального музыкально-драматического театра им. В. Кок-оола Станислав Ириль признался «Известиям», что к ним ежегодно с гастролями приезжают самые известные коллективы столицы.

Фото: Алексей Цилер

— Благодаря Федеральному гастрольному центру у нас уже побывали Малый театр, Театр Вахтангова, РАМТ и др. И наши театры тоже активно гастролируют. И это несмотря на то, что в Туве нет железной дороги, да и самолеты летают редко, — отметил Станислав Ириль.

Столичные мэтры встречались не только с действующими коллегами, но и с будущими театральными работниками. Ректор Школы-студии МХАТ Игорь Золотовицкий пообщался со студентами театральных и музыкальных вузов, а ректор Академии Русского балета им. А.Я. Вагановой Николай Цискаридзе — с воспитанниками хореографических училищ.

Как заметила Ольга Голодец, Сибирь богата на таланты. И в Год театра хочется увидеть от них как можно больше интересных премьер и событий. Возможно, некоторые из них будут представлены уже на следующих этапах марафона, который продлится до конца 2019 года и охватит все регионы страны.