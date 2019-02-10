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Сцена у полярного круга: театральный марафон достиг Чукотки

Гастроли Магаданского областного театра кукол приобщили жителей полуострова к искусству
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Фото: пресс-служба Федерального гастрольного центра/Вадим Матвеичев
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Всероссийский театральный марафон продолжает свое путешествие по регионам страны. Его восьмой точкой стал Чукотский автономный округ, где впервые прошли гастроли Магаданского областного театра кукол. Спектакли, представленные в Доме народного творчества Анадыря и Центре образования поселка Угольные Копи, приобщили местное население к сценическому искусству.

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— В Анадыре нет профессиональной театральной труппы, поэтому выступление Магаданского театра кукол для жителей Чукотки — большое событие, — рассказала «Известиям» гендиректор Федерального центра поддержки гастрольной деятельности Елена Булукова. — Мы не вмешиваемся в отбор репертуара, будучи уверенными, что в стремлении завоевать публику коллектив покажет лучшие постановки, которые можно сыграть, исходя из возможностей принимающей площадки.

В том, что на отдаленном полуострове авторы и артисты нашли своего зрителя, сомнений нет. Самым юным из них труппа адресовала сказочную постановку Виктора Павлова «Гусенок», в которой Аленка с друзьями спасает своего питомца Дорофея от лисы. Школьникам среднего звена — спектакль Алексея Шило «Магаданский Петрушка» с использованием национального фольклора и участием персонажей балаганного театра. Взрослой аудитории — экспериментальный перформанс «Абстракция», повествующий об отношениях людей в замкнутом пространстве. Спектакль представил его единоличный творец — режиссер, художник и актер Владимир Диль.

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Фото: пресс-служба Федерального гастрольного центра/Вадим Матвеичев
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По окончании гастролей магаданцев в Анадыре и его окрестностях эстафету марафона подхватит Государственный чукотско-эскимосский ансамбль «Эргырон» («Рассвет»). С 14 по 16 февраля коллектив выступит в Якутске на сцене Русского академического драматического театра им. А.С. Пушкина. Театрализованное представление «Мелодия тундры» познакомит публику с особенностями природы, быта и культуры народов, населяющих Чукотку.

— Танцы и песни в исполнении «Эргырона» — это всегда маленькие спектакли. Мы надеемся, что участие в театральном марафоне сподвигнет коллектив и регион к созданию собственного профессионального театра. Возможно, артисты этого ансамбля составят костяк первой труппы, — подчеркнула Елена Булукова.

До конца года Всероссийский театральный марафон охватит все 85 субъектов России и доберется до крайней западной точки страны — Калининграда.

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