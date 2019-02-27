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Николай Цискаридзе открыл театральный марафон в Новосибирске

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Этап Всероссийского театрального марафона в Новосибирске начался с творческой встречи Николая Цискаридзе с учениками и преподавателями хореографического училища и артистами балета. Знаменитый танцовщик признался, что многое в современной хореографии ему не нравится.

«Если вы считаете, что современный балет — это то, где ползают и нюхают друг друга, то это не так. Я сегодня буду смотреть «Спартак», мне очень интересно. Но очень многое из того, что происходит на сегодняшней сцене, я смотреть не могу и другим не позволяю», — цитирует Цискаридзе vn.ru

Вечером 27 февраля на сцене НОВАТа покажут «Спартак» в постановке Юрия Григоровича на музыку Арама Хачатуряна.

Напомним, 18 января во Владивостоке начался Всероссийский театральный марафон. Главный проект Года театра, передавая эстафету от города к городу, плавно движется с востока на запад, чтобы охватить все 85 регионов страны. Статуэтка путешествовала по дальневосточным областям, теперь пришла очередь Сибири. Завершится марафон в Калининграде 15 ноября. В нем примут участие около 100 лучших театров страны. Ожидается, что спектакли увидят около 30 млн зрителей.

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