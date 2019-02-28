Ученые заявили о риске развития болезни Альцгеймера из-за недостатка сна
Ученые из Медицинского центра Рочестерского университета (URMC) заявили, что сон менее восьми часов в сутки значительно повышает риск развития деменции в пожилом возрасте и болезни Альцгеймера.
Ведущий автор исследования Майкен Недергаард отметил, что также играет роль и качество сна.
«Сон имеет решающее значение для работы мозга. И это исследование показывает, что чем глубже сон, тем лучше», — цитирует ученого Daily Mail.
По его словам, недостаточный или неглубокий сон влияет на уникальный процесс самоочищения головного мозга, который был открыт учеными в 2012 году. В результате в тканях мозга накапливаются токсичные белки бета-амилоида и тау-белка, которые наблюдаются при болезни Альцгеймера.
В конце января ученые рассказали об опасности для здоровья работы в ночную смену.