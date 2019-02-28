Прямой эфир

Ученые заявили о риске развития болезни Альцгеймера из-за недостатка сна

0
Фото: Depositphotos
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Ученые из Медицинского центра Рочестерского университета (URMC) заявили, что сон менее восьми часов в сутки значительно повышает риск развития деменции в пожилом возрасте и болезни Альцгеймера. 

Недосып может повысить риск мутации генов
Ученые выяснили, что даже одна ночь без сна пагубно влияет на ДНК клеток

Ведущий автор исследования Майкен Недергаард отметил, что также играет роль и качество сна.

«Сон имеет решающее значение для работы мозга. И это исследование показывает, что чем глубже сон, тем лучше», — цитирует ученого Daily Mail.

По его словам, недостаточный или неглубокий сон влияет на уникальный процесс самоочищения головного мозга, который был открыт учеными в 2012 году. В результате в тканях мозга накапливаются токсичные белки бета-амилоида и тау-белка, которые наблюдаются при болезни Альцгеймера.

В конце января ученые рассказали об опасности для здоровья работы в ночную смену.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Ученые доказали связь между фастфудом и психическими заболеваниями
Ученые назвали замужество основным способом разбогатеть для американок

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017