Ученые доказали связь между фастфудом и психическими заболеваниями

Употребление нездоровой пищи негативно сказывается на психическом здоровье, выяснили ученые из Университета Лома Линда в США.

Специалисты проанализировали данные более чем 240 тыс. телефонных опросов, которые проводились с 2005 по 2015 годы в рамках обследования состояния здоровья жителей Калифорнии.

Согласно результатам исследования, которые изложены на портале MedicalXpress, любители фастфуда чаще жаловались на психические расстройства по сравнению с теми, кто придерживается здорового образа жизни.

По данным ученых, психическими заболеваниями страдают почти 17% опрошенных, у 3,7% респондентов выявлены тяжелые расстройства.

Развитие психических заболеваний медики связали с питанием участников опроса. В частности, было установлено, что увеличение потребления сахара приводит к риску биполярного расстройства, а потребление жареной пищи связано с депрессией.

25 февраля вступил в силу запрет на рекламу фастфуда во всем общественном транспорте Лондона. Ограничения вводятся по инициативе мэра столицы Садика Хана, который решил бороться с проблемой детского ожирения.