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Плугин назначен главой ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

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Фото: МВД РФ
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Президент России Владимир Путин назначил генерал-майора Романа Плугина начальником ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Соответствующий указ опубликован на портале правовой информации 28 февраля.

Одновременно Плугин освобождается от ранее занимаемой должности главы УВД по Южному административному округу Москвы, которую занимал с декабря 2013 года. Ранее генерал-майор полиции возглавлял отдел спецопераций ГУСБ МВД России.

Предшественник Плугина — генерал-лейтенант Сергей Умнов — занимал этот пост с 2012 года. 8 февраля он был назначен помощником главы МВД.

22 февраля начальника главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции в МВД России Андрея Курносенко повысили в звании до генерал-лейтенанта.

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