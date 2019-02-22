Московский университет МВД России провел занятие на морозе

Студентов Московского университета МВД России имени В.Я. Кикотя посадили заниматься за партами на улицу. Телеканал «360» опубликовал фотографии с занятий на открытом воздухе при минусовой температуре.

На снимках, сделанных в учебном заведении на улице академика Волгина, дом 12, видны 16 курсантов, которые сидят с тетрадями за партами. Пока неизвестно, почему было принято решение проводить уроки на улице.

В университете МВД не смогли прокомментировать эту информацию.

Президент России Владимир Путин в День сотрудника органов внутренних дел 10 ноября посетил Московский университет МВД РФ имени В.Я. Кикотя. Глава государства поздравил курсантов с профессиональным праздником и осмотрел учебно-научный комплекс института судебной экспертизы. Путин напомнил им об огромной ответственности, которая возникает в момент вручения полицейским табельного оружия или наделения полномочиями.