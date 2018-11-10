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Путин посетил Московский университет МВД России

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
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Президент России Владимир Путин в День сотрудника органов внутренних дел, 10 ноября, приехал в Московский университет МВД РФ имени В.Я. Кикотя.

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Глава государства поздравил курсантов с профессиональным праздником и в ходе визита осмотрел учебно-научный комплекс института судебной экспертизы.

В ходе обращения к студентам российский лидер напомнил им об огромной ответственности, которая возникает в момент вручения полицейским табельного оружия или наделения полномочиями, сообщает «Интерфакс».

«Люди всегда ждут от вас помощи и поддержки и за это и уважают», — подчеркнул президент.

Университет МВД РФ создали в 2002 году на базе трех ведомственных вузов.

Ранее 10 ноября министр внутренних дел Владимир Колокольцев поздравил с профессиональным праздником сотрудников и ветеранов ведомства: в 2018 году российской полиции исполнилось 300 лет.  Глава МВД отметил, что многотысячный коллектив ведомства ежедневным и напряженным трудом помог достигнуть снижения уровня преступности в стране.

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