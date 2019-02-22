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Медведев поручил проработать запрет «аквариумов» для подсудимых в судах

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Фото: ТАСС/Карпухин Сергей
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Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил министерствам проработать вопрос о запрете «аквариумов» для подсудимых — защитных кабин, расположенных в залах судебных заседаний.

Как уточняется в сообщении на сайте кабмина в пятницу, 22 февраля, поручение дано по итогам встречи с членами палаты Совета Федерации.

Проработать вопрос о запрете на использование в судебных залах защитных кабин для подозреваемых, обвиняемых и подсудимых должны Минюст, МВД и Минфин России. Ведомства внесут предложения с учетом затрат для выполнения поручения и источников финансирования.

Премьер установил срок выполнения поручения до 1 апреля 2019 года.

Накануне Медведев поручил кабмину немедленно начать реализацию послания Путина. Он напомнил, что перечень поручений, которые станут ориентиром для работы, опубликуют по итогам послания.

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