Медведев поручил проработать запрет «аквариумов» для подсудимых в судах

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поручил министерствам проработать вопрос о запрете «аквариумов» для подсудимых — защитных кабин, расположенных в залах судебных заседаний.

Как уточняется в сообщении на сайте кабмина в пятницу, 22 февраля, поручение дано по итогам встречи с членами палаты Совета Федерации.

Проработать вопрос о запрете на использование в судебных залах защитных кабин для подозреваемых, обвиняемых и подсудимых должны Минюст, МВД и Минфин России. Ведомства внесут предложения с учетом затрат для выполнения поручения и источников финансирования.

Премьер установил срок выполнения поручения до 1 апреля 2019 года.

Накануне Медведев поручил кабмину немедленно начать реализацию послания Путина. Он напомнил, что перечень поручений, которые станут ориентиром для работы, опубликуют по итогам послания.