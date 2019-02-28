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Международные резервы России за неделю выросли на $5,9 млрд

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Татьяна Полевая
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Международные резервы России на 22 февраля 2019 года составили $480,5 млрд, что на $5,9 млрд больше, чем неделей ранее. Об этом в четверг, 28 февраля, сообщает Банк России.

Отмечается, что резервы выросли на 1,2% «в результате совокупного положительного влияния переоценки, покупки иностранной валюты в рамках бюджетного правила, монетизации золота и операций по счетам Минфина России».

20 февраля сообщалось, что запасы монетарного золота в январе 2019 года выросли в международных резервах России на 0,29%, или на 6,22 т. По состоянию на 1 февраля они оцениваются в 68,1 млн унций (2118,15 т).

Международные резервы России, имеющиеся в распоряжении Центробанка и правительства РФ, состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (SDR), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

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