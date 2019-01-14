Эксперты оценили риски падения рубля из-за закупок валюты Центробанком

С возобновлением с 15 января закупок валюты Банком России для Минфина курс рубля может начать падать и в ближайшие месяцы при негативном сценарии достигнуть 68–69 рублей за доллар. Такое мнение высказал ряд опрошенных «Известиями» экспертов.

ЦБ планирует закупить валюту на 266 млрд рублей, так как таков объем ожидаемых сверхдоходов от продажи нефти в январе, отмечается в материалах Минфина.

Пока рубль на такие сообщения не отреагировал и сохраняется на уровне 67 рублей за доллар, однако эксперты не исключают, что российская валюта может ослабнуть до 70 рублей за доллар.

По мнению руководителя Центра макроэкономического анализа Альфа-банка Наталии Орловой, основной причиной падения станет не столько закупка валюты, сколько ожидание санкций.

В то же время аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай отметил, что в январе влияние закупок будет незаметным, так как у рубля традиционно сильные позиции благодаря сезонной высокой разнице между экспортом и импортом.

Однако в случае ослабления валюты не исключается, что Центробанк поднимет ключевую ставку.

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Грозят интервенцией: выдержит ли рубль закупки валюты Банком России