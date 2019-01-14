Прямой эфир

Эксперты оценили риски падения рубля из-за закупок валюты Центробанком

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

С возобновлением с 15 января закупок валюты Банком России для Минфина курс рубля может начать падать и в ближайшие месяцы при негативном сценарии достигнуть 68–69 рублей за доллар. Такое мнение высказал ряд опрошенных «Известиями» экспертов.

ЦБ планирует закупить валюту на 266 млрд рублей, так как таков объем ожидаемых сверхдоходов от продажи нефти в январе, отмечается в материалах Минфина.

Пока рубль на такие сообщения не отреагировал и сохраняется на уровне 67 рублей за доллар, однако эксперты не исключают, что российская валюта может ослабнуть до 70 рублей за доллар.

По мнению руководителя Центра макроэкономического анализа Альфа-банка Наталии Орловой, основной причиной падения станет не столько закупка валюты, сколько ожидание санкций.

В то же время аналитик Райффайзенбанка Денис Порывай отметил, что в январе влияние закупок будет незаметным, так как у рубля традиционно сильные позиции благодаря сезонной высокой разнице между экспортом и импортом.

Однако в случае ослабления валюты не исключается, что Центробанк поднимет ключевую ставку.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»: 

Грозят интервенцией: выдержит ли рубль закупки валюты Банком России

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Центробанк перевел часть резервов из долларов в юани, евро и иены
Рубль назвали самой недооцененной валютой

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017