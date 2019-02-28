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Минтруд назвал самые высокооплачиваемые вакансии

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Артем Коротаев
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Министерство труда и социальной защиты России опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых вакансий, которые были заявлены в органы службы занятости в 2018 году. Как следует из документа (имеется в распоряжении «Известий»), высокие зарплаты предлагают работникам сферы управления.

Машина сокращений: кому весной грозит увольнение
В группе риска — автомобилестроители, банковские работники и сотрудники транспортных компаний

Лидером рейтинга самых высокооплачиваемых оказалась вакансия коммерческого директора на предприятии, занимающимся производством лекарственных препаратов. Успешному кандидату предлагался ежемесячный оклад в размере 420 тыс. рублей. Также 400 тыс. рублей предлагали кандидатам на пост генерального директора в компании, занимающейся консалтингом. Такую же зарплату предлагали механику по ремонту оборудования в рыбодобывающей промышленности. 

На четвертой строчке рейтинга расположилась вакансия главного инженера с зарплатой 380 тыс. рублей. Далее в списке идут директор представительства рекламной компании ( 360 тыс. рублей), главный технолог в винодельческой отрасли (360 тыс. рублей) и пилот самолета (330 тыс. рублей), директор по экономике в сфере машиностроения (300 тыс. рублей). Замыкают десятку самых оплачиваемых вакансии капитана/первого помощника в рыбодобывающей промышленности (300 тыс. рублей) и начальника участка по добыча угля (300 тыс. рублей).

28 февраля газета «Известия» со ссылкой на данные мониторинга министерства сообщила о риске сокращения этой весной 115,7 тыс. человек. Отмечалось, что под сокращения сильнее всех рискуют попасть работники сферы автомобилестроения. Увольнение грозит также сотрудникам транспортной и финансовой сферы. Минтруд опроверг данные сообщения

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