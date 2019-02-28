В Минтруде опровергли информацию о массовых увольнениях весной

Минтруд опроверг сообщения СМИ о том, что ведомство прогнозирует массовые увольнения весной. Об этом в четверг, 28 февраля, сообщили в пресс–службе министерства.

Там отметили, что в настоящее время ситуация на рынке труда в России стабильная. «По прогнозу Минэкономразвития России, в 2019-2021 годах численность безработных, по методологии Международной организации труда, будет находиться на том же уровне, что и в 2018 году, то есть не превысит 3,6 млн человек. Общая безработица останется на уровне 2018 года — примерно 4,7-4,8 %», — цитирует сообщение «РИА Новости»/

В Минтруде также отметили, что по закону работодатель должен уведомить службу занятости за два месяца до планируемого сокращения, однако это не означает, что работники все-таки будут уволены. «Часто происходит ситуация реорганизации или реструктуризации организации, в этом случае уволенные сотрудники займут новые рабочие места», — заключили в ведомстве.

Ранее в четверг газета «Известия» со ссылкой на данные мониторинга министерства сообщила о риске сокращения этой весной 115,7 тыс. человек. Отмечалось, что под сокращения сильнее всех рискуют попасть работники сферы автомобилестроения. Увольнение грозит также сотрудникам транспортной и финансовой сферы.