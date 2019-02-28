В Казани стартовал всероссийский форум EDU Russia

Всероссийский образовательный форум EDU Russia начался в четверг, 28 февраля, в Казани. В нем принимают участие педагоги, директора школ, руководители профильных ведомств, представители бизнеса из 47 регионов страны.

Генеральным партнером форума выступает группа компаний «Просвещение», говорится в сообщении пресс-службы.

Главными темами обсуждения форсайт-сессии «Новые парадигмы образования» стали практикоориентированность и развитие soft skills у всех участников образовательного.

«Нам необходимы специалисты, которые смогут научить ребенка пользоваться полученными знаниями на практике. Для этого нужно направить усилия на обучение учителей, вести их регулярную профессиональную переподготовку, повышать квалификацию», — подчеркнула в ходе своего выступления вице-президент по издательской деятельности Группы компаний «Просвещение» Виктория Копылова.

По итогам дискуссии эксперты пришли к выводу о том, что развитие soft skills у учеников, студентов и педагогов является первоочередной задачей образовательного процесса.

Кроме того, участники форума обсудили цифровую трансформацию школы.

По мнению заместителя главного редактора издательства «Просвещение» Татьяны Серебряковой, на текущем этапе важны технологические решения, которые позволяют комплексно управлять образовательным процессом.

«Облачные вычисления, сервисы, хранилища, позволяют масштабировать программные продукты с низкими затратами, достаточно быстро их разворачивать и доставлять до конкретного потребителя, в частности до школ», — отметила она

От парадигм образования и цифровых продуктов участники и эксперты форума перешли к вопросам инфраструктуры в рамках панельной дискуссии «Новая философия образовательного пространства».

«Просвещение» сформулировало и активно внедряет возможность участия частного капитала в формировании образовательной инфраструктуры — использование механизмов государственно-частного партнерства в строительстве школ. Этот механизм позволит, привлекая частные инвестиции в строительство образовательной инфраструктуры, решать социальные задачи в сфере образования — создавать принципиально новые образовательных пространств для школьников», — отметил вице-президент группы компаний «Просвещение» Алексей Шаповалов.