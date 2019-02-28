Спасатели предупредили жителей Липецкой области об ухудшении погоды

В Липецкой области в течение двух дней ожидается неблагоприятная погода. Спасатели предупреждают местных жителей о гололедице.

Экстренное предупреждение объявлено на вторую половину дня 28 февраля и 1 марта. По данным спасательной службы, в Липецкой области ожидается гололед. Мокрый снег может налипать на провода, пишет LipetskMedia.

Жителям регионе рекомендуют соблюдать осторожность при движении по улице. Водителей просят соблюдать правила дорожного движения.

Штормовое предупреждение также объявлено на территории Крыма. Сильный ветер с порывами до 27 м/с и дождь ожидаются 1 марта.