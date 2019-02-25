Количество выпавшего в Удмуртии снега превысило норму в 2 раза

С начала февраля 2019 года в Удмуртии выпало осадков в 2,5 раза больше нормы. При этом высота снежного покрова осталась в норме. Впрочем, как утверждают синоптики, к концу месяца он превысит средние многолетние значения на несколько сантиметров.

Метеорологи назвали февральские снегопады аномальными. Они еще усилятся к концу этой недели, сообщает ИА «Сусанин» со ссылкой на Гидрометцентр.

В субботу, 23 февраля, в Ижевске из-за снегопада ввели режим повышенной готовности. Глава столицы республики Олег Бекмеметьев раскритиковал уборку дорог, поставив ей «троечку».

В связи с этим градоначальник поручил управляющим компаниям совместно с правоохранительными органами составить график обхода дворов для их расчистки от снега.

Ранее качество уборки дорог в Ижевске планировала проверить прокуратура. Местные жители жаловались на обилие снега.