На Аризону обрушился снегопад

Жители американского Флагстаффа ждали этого момента больше 100 лет. День, когда на город обрушится сильный

снегопад, и это в южной Аризоне. Толщина снежного покрова — 91 см, дороги замело, осадки продолжаются. Последний раз такая суровая зима была в городке в 1915 году. Но, похоже, большинство жителей Флагстаффа очень довольны.