Кремль отреагировал на идею США раскрыть доходы Путина

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал законопроект американских конгрессменов об имуществе и доходах российского лидера Владимира Путина «русофобскими потугами», к которым в Кремле научились относиться с иронией. Об этом в четверг, 28 февраля, сообщает «РИА Новости».

По словам Пескова, законодатели США в последнее время сосредоточили свое внимание на российском лидере и проблематике российского государства. Представитель президента предположил, что у них «мало своих забот».

«Видимо, в этом они видят свою работу. Вряд ли стоит к этому серьезно относиться. Это такие русофобские потуги, к которым мы уже научились относиться с иронией», — сказал он.

27 февраля стало известно, что члены палаты представителей конгресса США, демократ Вал Деминг и республиканец Элиза Стефаник, подготовили законопроект с требованием к разведсообществу США представить данные о доходах и имуществе президента России Владимира Путина.