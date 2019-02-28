Прямой эфир

Путин предложил повысить требования к получению водительских прав

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Зураб Джавахадзе
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости повысить требования к выдаче водительских прав для повышения безопасности на дорогах. Об этом он сказал на расширенном заседании коллегии МВД России в четверг, 28 февраля.

«Блондинка» за углом: российская технология позволит избежать ДТП
Она даст возможность моментально предупредить водителя о внезапной опасности

По словам главы государства, ежедневно в России в результате ДТП погибают почти 50 и получают ранения около 600 человек. Такие цифры он назвал трагическими и неоправданно высокими.

«Необходимо последовательно развивать технические средства контроля за соблюдением правил дорожного движения, расширять возможности систем автоматической фото- и видеофиксации, а также предъявлять повышенные требования к сдаче правил дорожного движения и выдаче водительских прав», — сказал президент, которого цитирует ТАСС.

Отдельно он выделил проблему безопасности пассажирских перевозок. Путин отметил, что в прошлом году число погибших в ДТП по вине водителей автобусов удалось сократить на 17%.

В октябре 2018 года российский лидер подписал закон о совершенствовании лицензирования деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами. Поправки возвращают ранее отмененное лицензирование автобусных перевозок.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин потребовал пресекать любые нарушения миграционного законодательства
Путин назвал трагическим количество погибающих в ДТП россиян

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017