Путин предложил повысить требования к получению водительских прав

Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости повысить требования к выдаче водительских прав для повышения безопасности на дорогах. Об этом он сказал на расширенном заседании коллегии МВД России в четверг, 28 февраля.

По словам главы государства, ежедневно в России в результате ДТП погибают почти 50 и получают ранения около 600 человек. Такие цифры он назвал трагическими и неоправданно высокими.

«Необходимо последовательно развивать технические средства контроля за соблюдением правил дорожного движения, расширять возможности систем автоматической фото- и видеофиксации, а также предъявлять повышенные требования к сдаче правил дорожного движения и выдаче водительских прав», — сказал президент, которого цитирует ТАСС.

Отдельно он выделил проблему безопасности пассажирских перевозок. Путин отметил, что в прошлом году число погибших в ДТП по вине водителей автобусов удалось сократить на 17%.

В октябре 2018 года российский лидер подписал закон о совершенствовании лицензирования деятельности по перевозкам пассажиров и иных лиц автобусами. Поправки возвращают ранее отмененное лицензирование автобусных перевозок.