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Конгрессмены США предложили разведке собрать данные о доходах президента РФ

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Фото: Global Look Press/Ron Sachs
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Члены палаты представителей конгресса США подготовили законопроект с требованием к разведсообществу США представить данные о доходах и имуществе президента России Владимира Путина.

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Авторами инициативы выступили демократ Вал Деминг и республиканец Элиза Стефаник, сообщает в среду, 27 февраля, телекомпания ABC.

Отмечается, что документ, получивший название «Закон о транспарентности в отношении Владимира Путина», (Vladimir Putin Transparency Act) подготовлен в связи с утверждениями о якобы предпринимавшихся Россией попытках подорвать американскую демократию.

27 февраля конгресс США опубликовал обновленный законопроект под названием «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» (Defending American Security from Kremlin Aggression Act), в котором также содержится требование к американской разведке представить информацию об имуществе президента РФ.

Расследование о якобы вмешательстве России в президентские выборы 2016 года в Соединенных Штатах началось в 2017 году и продолжается под руководством прокурора Роберта Мюллера до сих пор. Обвинения предъявлены 31 человеку — пяти гражданам США, одному уроженцу Нидерландов и 25 россиянам.

Москва отвергает все обвинения во вмешательстве, указывая на отсутствие конкретных доказательств с американской стороны.

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