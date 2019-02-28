Вышел новый трейлер фильма «Люди Икс: Темный Феникс»

В сети появился новый трейлер супергеройского фильма «Люди Икс: Темный феникс» по комиксам Marvel. Посмотреть ролик можно на официальном YouTube-канале студии 20th Century Fox.

В трейлере героиня по имени Темный Феникс в исполнении Софи Тернер, известной зрителям по роли Сансы Старк в сериале «Игра престолов», восстает против человечества и своих друзей — людей Икс.

Как пишет «Газета.ру», им придется выбирать между жизнью подруги и судьбой мира. Рои в картине также исполнили Джеймс Макэвой, Майкл Фассбендер, Дженнифер Лоуренс, Николас Холт. В российский прокат фильм выйдет 6 июня 2019 года.

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