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Вышел новый трейлер фильма «Люди Икс: Темный Феникс»

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Фото: Global Look Press/Twentieth Century Fox
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В сети появился новый трейлер супергеройского фильма «Люди Икс: Темный феникс» по комиксам Marvel. Посмотреть ролик можно на официальном YouTube-канале студии 20th Century Fox.

В трейлере героиня по имени Темный Феникс в исполнении Софи Тернер, известной зрителям по роли Сансы Старк в сериале «Игра престолов», восстает против человечества и своих друзей — людей Икс.

Как пишет «Газета.ру», им придется выбирать между жизнью подруги и судьбой мира. Рои в картине также исполнили Джеймс Макэвой, Майкл Фассбендер, Дженнифер Лоуренс, Николас Холт. В российский прокат фильм выйдет 6 июня 2019 года.

Ранее 28 февраля сообщалось, что американский актер Уилл Смит больше не будет сниматься в «Отряде самоубийц».

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