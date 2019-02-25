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Премию «Оскар» за лучший фильм года получила «Зеленая книга»

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Фото: REUTERS/Mike Blake
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Фильм «Зеленая книга» завоевал главную премию «Оскар». Картина стала лучшим фильмом года по во версии Киноакадемии США.

Трансляцию вручения 91-й церемонии вручения премии «Оскар» вел телеканал ABC.

Картина боролась за звание лучшей с такими фильмами, как «Рома», «Фаворитка», «Черная пантера», «Власть», «Черный клановец», «Звезда родилась» и «Богемская рапсодия». Главным фаворитом на победу считалась мексиканская кинолента «Рома», которая 11 февраля стала лучшим фильмом по версии BAFTA.

«Оскары» вручили в ночь на 25 февраля в Лос-Анджелесе в 24 категориях.

Лучшим актером стал Рами Малек, сыгравший солиста группы Queen Фредди Меркьюри в «Богемской рапсодии», статуэтку в номинации «Лучшая актриса» забрала Оливия Колман (фильм «Фаворитка»). Альфонсо Куарон, снявший фильм «Рома», получил «Оскар» как лучший режиссер.

Также за лучшую оригинальную песню «Оскара» получила Леди Гага, исполнившая песню Shallow в фильме «Звезда родилась».

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