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На Украине отказались от идеи продать судно «Норд» с молотка

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Фото: Государственная пограничная служба Украины
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Арестованное крымское рыболовецкое судно «Норд» больше не будут выставлять на аукцион, сообщает УНН, ссылаясь на Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений (АРМА).

Такое решение было принято после серии безрезультатных торгов. В агентстве подсчитали, что на невозможность продать «Норд» повлияло негативное информационное поле, сформированное Россией и статус арестованного имущества. 

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Теперь АРМА планирует передать судно государственной морской академии для научных и учебных целей, отмечает УНН. 

Последний раз сейнер выставляли на электронные торги 11 февраля по стартовой цене в 1,3 млн гривен (около $50 тыс.). Заявку на участие в аукционе подали пять потенциальных покупателей, но их отклонили из-за неуплаты гарантийного взноса. 

До этого «Норд» пытались продать еще два раза — по цене 1,63 млн гривен (более $58 тыс.) и 1,4 млн гривен ($52,8 тыс.).

Российский сейнер «Норд» был задержан украинскими пограничниками 25 марта 2018 года в Азовском море. У экипажа изъяли российские паспорта. Крымским морякам выдали протоколы о попытке пересечь границу «по несоответствующим документам» — Киев посчитал их украинскими гражданами.

Два человека вернулись в Россию через Белоруссию, еще семерых обменяли на украинских моряков судна ЯМК-0041 30 октября. Капитана судна — Владимира Горбенко удерживали на территории Украины. Ему грозило до пяти лет лишения свободы за «незаконное посещение» Крыма с целью «причинения вреда» государственным интересам.

В начале февраля Горбенко смог вернуться домой в Крым. По слова моряка, у него не было никаких ограничений на возврат домой.

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