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Российский футболист Дьяков подписал контракт с минским «Динамо»

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Белорусский ФК «Динамо» подписал соглашение с российским защитником Виталием Дьяковым. Об этом сообщили в пресс-службе минского клуба.

Отмечается, что контракт 30-летнего игрока, который перешел в команду в качестве свободного агента, рассчитан до конца сезона.

«Мы рады приветствовать Виталия Дьякова в наших рядах и желаем ему успешного выступления в составе минского «Динамо», — приводит «Спорт-Экспресс» текст сообщения, опубликованного в официальном клубном Twitter.

Виталий Дьяков в свое время выступал за московское «Динамо», «Локомотив» и «Ростов». Его последним клубом был турецкий «Сивасспор», соглашение с которым было расторгнуто в сентябре 2018 года. В составе турецкой команды Дьяков провел 11 матчей и забил один гол.

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