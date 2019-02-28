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Трамп заявил об отсутствии договоренностей о следующем саммите с КНДР

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Фото: REUTERS/Jorge Silva
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Договоренностей о дате и месте проведения следующего саммита США–КНДР не достигнуто, об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в ходе пресс-конференции по итогам саммита во вьетнамской столице Ханое.

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«Нет. Посмотрим, что будет. Я не давал обязательств», — подчеркнул американский лидер, отвечая на вопросы журналистов. Об этом 28 февраля сообщает «РИА Новости». Республиканец выразил надежду на проведение двусторонней встречи на высшем уровне в скором времени, но и допустил длительный перерыв между саммитами.

«Я надеюсь, что он будет скоро, но его может не быть долгое время», — сказал политик журналистам.

По итогам переговоров президент США Дональд Трамп и лидер КНДР Ким Чен Ын не достигли соглашения, отмечает «Газета.ру». Американский лидер назвал продуктивными переговоры, но отказался снимать санкции, введенные против Северной Кореи. 

27 и 28 февраля во вьетнамском Ханое проходил саммит лидеров США и КНДР. В первый день саммита, 27 февраля, лидеры провели встречу «один на один» и продолжили общение за рабочим ужином.

В четверг, 28 февраля, политики раньше запланированного срока покинули отель Legend Metropole, где проходили переговоры тет-а-тет. Стороны отменили совместный обед, а пресс-конференцию Трампа перенесли на более раннее время.

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