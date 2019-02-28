Немецкий депутат предложил наказать Порошенко за преступления в Донбассе

Депутат регионального парламента Берлина Гуннар Линдеманн предложил создать международный трибунал, который бы определил наказание для украинского президента Петра Порошенко за военные преступления в Донбассе.

Заявление он сделал после посещения самопровозглашенных Донецкой и Луганской республик. По мнению Линдеманна, ситуация на фронте постоянно ухудшается, увеличивается число обстрелов с украинской стороны. Депутат отметил, что всё это Порошенко делает ради победы на выборах, пишет «Газета.ru» со ссылкой на «Донецкое агентство новостей».

Старт президентской избирательной кампании был дан 31 декабря. Выборы главы государства состоятся на Украине 31 марта 2019 года, а инаугурация — до 31 мая. Всего за пост лидера страны будут бороться 44 кандидата — рекордное число в истории независимой Украины.

В настоящее время в Донбассе действует так называемое «новогоднее» перемирие, оно вступило в силу 29 декабря 2018 года. В новогоднюю ночь режим прекращения огня не нарушался, однако 1 января в ДНР сообщили об обстреле Докучаевска вооруженными силами Украины (ВСУ).

За последние две недели количество провокаций со стороны Киева на территории Донбасса увеличилось в полтора раза.