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В США опубликовали проект новых санкций против России

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Конгресс США представил обновленный законопроект о дополнительных санкциях в отношении России. Документ под названием «О защите американской безопасности от агрессии Кремля» опубликован в среду, 27 февраля, на сайте Конгресса.

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Разработанные республиканцами Линдси Грэм, Кори Гарднером и демократами Робертом Менендезом, Беном Кардином, Джином Шахином санкционные меры направлены против российских финансовых институтов, которые, по утверждению Вашингтона, поддерживали вмешательство российских властей в выборы в других странах.

Документ позволяет ввести ограничения на сделки с новым суверенным долгом России со сроком погашения более 14 дней. Также предусмотрены меры против инвестиций в российские СПГ-проекты и разработку месторождений сырой нефти в России.

Кроме того, обновленный законопроект предполагает введение санкций против 24 офицеров ФСБ, которые считаются «причастными к инциденту в Керченском проливе», во время которого украинские суда нарушили российскую границу и были задержаны.

С 2012 года со стороны США и стран ЕС действуют политические и экономические ограничения против России, а также — отдельных лиц и организаций. Впервые они были приняты в связи с «делом Магнитского», затем продлены и расширены после присоединения Крыма и ситуации на Украине в 2014 году, а в 2016 — в ответ на сообщения о том, что Россия якобы поставляет ядерное оружие КНДР, Сирии и Ирану. В 2017 и 2018 году антироссийские ограничения поэтапно пролонгировались и расширялись, в том числе из-за предполагаемого вмешательства РФ в американские выборы.

8 февраля члены комитета палаты представителей конгресса США по финансовым вопросам заявили о неэффективностиантироссийских санкций. Они считают, что РФ снизила зависимость от Запада и активно налаживает деловые и политические отношения с такими странами, как Китай, Индия и Саудовская Аравия.

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