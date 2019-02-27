В столичном департаменте образования прокомментировали драку третьеклассниц

Департамент образования Москвы держит на особом контроле ситуацию с массовой дракой учениц начальной школы в столице. В настоящее время угроз здоровью участниц конфликта нет, заявили «Известиям» в ведомстве.

Директор образовательного учреждения Андрей Козлов рассказал «Известиям», что сразу после потасовки администрация школы вызвала медиков, чтоб убедиться в отсутствии серьезных травм.

«Также для урегулирования конфликтной ситуации в школу направлены специалисты городской психолого-педагогической службы», — добавил педагог.

Ранее 27 февраля Козлов рассказал журналистам, что причиной драки стали неприязненные отношения между школьницами. Всего в потасовке участвовали пять девочек. Четверых из них отвезли в больницу, но двоих позже забрали из медицинского учреждения родители.

Московский детский омбудсмен Евгений Бунимович рассказал, что, по предварительным данным, конфликт возник после появления в классе новой ученицы.