Чемпион России задохнулся под весом охранника в драке в центре Москвы

Эксперты определили, что смерть чемпиона России по рукопашному бою Геннадия Павлова произошла от компрессионной асфиксии в результате сдавливания груди и живота. Об этом в среду, 20 февраля, журналистам сообщила представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова.

Она пояснила журналистам ТАСС, что смерть «носила случайный характер», так как во время драки молодой человек задохнулся под весом охранника.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»). Следователи продолжают устанавливать все обстоятельства происшествия.

Конфликт произошел утром 17 февраля на охраняемой территории у здания Минкомсвязи на Тверской улице в Москве. По данным следователей, между 51-летним охранником и прохожим завязалась словесная перепалка, которая переросла в драку.