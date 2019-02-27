Застрявшую в люке толстую крысу спасли в Германии

В немецком городе Бенсхайм пожарные спасли толстую крысу, которая застряла в канализационном люке, сообщает The Guardian.

Для того чтобы освободить зверька из заточения, понадобилась помощь восьми специалистов. Спасательная операция продлилась около 25 минут, после чего грызуна отпустили на свободу.

«Даже животные, которых ненавидят многие люди, заслуживают уважения», — сказал журналистам один из спасателей.

В апреле 2018 года Сеть рассмешило видео с участием крысы, которая могла бы получить премию «Оскар». Притворяясь мертвым, грызун пытается укатиться от поймавшего его кота.