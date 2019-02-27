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В Москве посадят более 300 тыс. деревьев до конца года

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Фото: ТАСС/Антон Новодережкин
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В 2019 году в Москве высадят более 300 тыс. деревьев и кустарников в рамках акции «Миллион деревьев». Об этом заявил глава столичного департамента природопользования Антон Кульбачевский.

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Чиновник напомнил, что программа существует уже восемь лет. За это время, по его словам, высажено больше 100 тыс. деревьев и около 2 млн кустарников, передает «РИА Новости».

Также в 2019 году в столице стартует еще одна программа, «Наше дерево», в рамках которой каждая семья может посадить дерево в честь рождения ребенка. По словам Кульбачевского, планируется, что в ней каждый год будут принимать участие около 30 тыс. семей.

Акция «Наше дерево» запускается по инициативе самих родителей. Новорожденные москвичи вместе со свидетельством о рождении будут получать сертификат на именное дерево. Каждому саженцу присвоят GPS-метку, чтобы семья могла навестить «свое» дерево.

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