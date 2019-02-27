В Москве посадят более 300 тыс. деревьев до конца года

В 2019 году в Москве высадят более 300 тыс. деревьев и кустарников в рамках акции «Миллион деревьев». Об этом заявил глава столичного департамента природопользования Антон Кульбачевский.

Чиновник напомнил, что программа существует уже восемь лет. За это время, по его словам, высажено больше 100 тыс. деревьев и около 2 млн кустарников, передает «РИА Новости».

Также в 2019 году в столице стартует еще одна программа, «Наше дерево», в рамках которой каждая семья может посадить дерево в честь рождения ребенка. По словам Кульбачевского, планируется, что в ней каждый год будут принимать участие около 30 тыс. семей.

Акция «Наше дерево» запускается по инициативе самих родителей. Новорожденные москвичи вместе со свидетельством о рождении будут получать сертификат на именное дерево. Каждому саженцу присвоят GPS-метку, чтобы семья могла навестить «свое» дерево.