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Больше 9 тыс. деревьев высадят в Москве осенью

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Фото: агентство городских новостей "Москва"/Кардашов Антон
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В Москве осенью высадят более 9 тыс. деревьев и 158 тыс. кустарников в рамках акции «Миллион деревьев». Об этом сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы.

Так, во дворах высадят больше 3 тыс. деревьев и порядка 127 тыс. кустарников, еще 2,8 тыс. деревьев и 22 тыс. кустарников появятся на месте старых растений. Кроме того, около 7 тыс. кустарников высадят на территориях социальных объектов столицы, сообщает сетевое издание m24.ru.

За весь период реализации программы «Миллион деревьев», которая стартовала в 2013 году, в Москве появилось больше 2 млн деревьев и кустарников. Весной 2018 года в рамках программы в столице высадили 330 тыс. деревьев. Отмечается, что москвичи могут принять участи в озеленении дворов рядом со своими домами.

В августе сообщалось, что в столице с 2019 года будут высаживать деревья в честь новорожденных москвичей.

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