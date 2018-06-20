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Деревья в столице впервые обработали инновационным активатором роста

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Фото: агентство городских новостей «Москва»/Сергей Киселев
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В Москве впервые применили инновационное средство по уходу за деревьями. Об этом сообщили в пресс-службе департамента капитального ремонта столицы.

Расти деревьям будет помогать микоризный активатор роста растений. Суть методики заключается в том, что микориза — симбиоз мицелия гриба с корнями высших растений — селится на тонких всасывающих корешках деревьях и поставляет в растение полезные элементы и влагу из почвы, пишет сетевое издание m24.ru.

Данное средство следует вносить в почву раз в три года. По словам специалистов, грибница не вымерзает зимой и сохраняет свое действие на следующий год. Если внести активатор весной или в начале лета, то увидеть прогресс в развитии растения можно уже спустя 2–3 месяца.

В начале июня в столице завершилось благоустройство улицы Солянка.

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