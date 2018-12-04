Прямой эфир

Москвичи смогут посадить деревья в честь новорожденных детей в 2019 году

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Семейную экологическую программу «Наше дерево» запустят в Москве в 2019 году. Об этом сообщили в пресс-службе столичной мэрии 4 декабря.

В рамках программы жители Москвы смогут высаживать именные деревья в честь своих новорожденных детей. Авторами этой инициативы выступили сами родители. Как отмечает сайт kp.ru, в 2019 году планируется высадить не менее 30 тыс. растений, среди которых — липы, дубы, клены, ели.

«Каждый новорожденный москвич вместе со свидетельством о рождении будет получать сертификат на высадку именного дерева. Чтобы воспользоваться сертификатом, его родители должны будут оставить заявку на портале mos.ru», — приводит слова Собянина его официальный сайт.

Отмечается, что специалисты службы озеленения заранее закупят саженцы, лопаты и лейки. Они же будут ухаживать за растением, а родители с ребенком смогут навещать свой саженец, отыскав его в парке при помощи GPS-метки.

Всего в 2019 году планируется высадить больше 700 новых деревьев и кустарников. А в 2018 году на столичных улицах, во дворах и парках появилось около 1 млн зеленых насаждений, 93 тыс. из которых — деревья, а 902 тыс. — кустарники. Как отмечает сетевое издание m24.ru, за восемь лет в столице высадили 6 млн деревьев и кустарников.

25 ноября сообщалось, что мэр столицы Сергей Собянин намерен создать в Москве условия для комфортной жизни матерей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Собянин подвел итоги масштабной трансформации Москвы
Собянин обсудил с москвичами развитие программы «Московское долголетие»

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017