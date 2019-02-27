Два БТР попали в ДТП в центре Курска

Четыре легковых автомобиля и два бронетранспортера столкнулись в среду, 27 февраля, на одной из центральных улиц Курска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.

По словам собеседника агентства, военная техника следовала колонной, бэтээры передислоцировали в одну из воинских частей города.

В региональном управлении МЧС уточнили, что в результате ДТП никто не пострадал.

В конце января сообщалось, что пассажирский поезд, следовавший из Москвы в Белгород, столкнулся в Курской области с выехавшим на пути трактором.