Два БТР попали в ДТП в центре Курска
Четыре легковых автомобиля и два бронетранспортера столкнулись в среду, 27 февраля, на одной из центральных улиц Курска. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в экстренных службах региона.
По словам собеседника агентства, военная техника следовала колонной, бэтээры передислоцировали в одну из воинских частей города.
В региональном управлении МЧС уточнили, что в результате ДТП никто не пострадал.
В конце января сообщалось, что пассажирский поезд, следовавший из Москвы в Белгород, столкнулся в Курской области с выехавшим на пути трактором.