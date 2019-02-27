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Появилась схема московского метро 2023 года

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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В Сети появилась схема того, как будет выглядеть Московский метрополитен в 2023 году. Карта опубликована на сайте kp.ru в среду, 27 февраля.  

За пять лет откроется пять новых участков Некрасовской, Калужско-Рижской, Люблинской, Солнцевской и Большой кольцевой веток метро. Кроме того, в систему метрополитена интегрируют железнодорожные линии Московских центральных диаметров (МЦД), два направления должны открыть в текущем году. 

Сегодня московское метро — это 14 веток с 224 станциями, 31 станция Московского  центрального кольца (МЦК) и монорельс с шестью остановками. Общая протяженность путей — 440 км. 

Ранее сообщалось, что станцию «Каховская» закроют на реконструкцию в ближайшие месяцы.

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