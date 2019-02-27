Появилась схема московского метро 2023 года

В Сети появилась схема того, как будет выглядеть Московский метрополитен в 2023 году. Карта опубликована на сайте kp.ru в среду, 27 февраля.

За пять лет откроется пять новых участков Некрасовской, Калужско-Рижской, Люблинской, Солнцевской и Большой кольцевой веток метро. Кроме того, в систему метрополитена интегрируют железнодорожные линии Московских центральных диаметров (МЦД), два направления должны открыть в текущем году.

Сегодня московское метро — это 14 веток с 224 станциями, 31 станция Московского центрального кольца (МЦК) и монорельс с шестью остановками. Общая протяженность путей — 440 км.

Ранее сообщалось, что станцию «Каховская» закроют на реконструкцию в ближайшие месяцы.