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«Росконгресс» и Россотрудничество объединят усилия в подготовке мероприятий

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Фото: фонд «Росконгресс»
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Россотрудничество и фонд «Росконгресс» будут взаимодействовать при подготовке международных мероприятий. Соответствующая договоренность была достигнута на встрече председателя правления фонда Александра Стуглева и главы Россотрудничества Элеоноры Митрофановой, информирует 27 февраля пресс-служба «Росконгресса».

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В ходе встречи обсуждались возможности по развитию экономического, инвестиционного потенциала и укрепления имиджа России на мировой арене, а также реализация совместных проектов в рамках многосторонних международных мероприятий Фонда экономической направленности.

Стуглев отметил эффективность экспертных площадок по вопросам международного гуманитарного сотрудничества в укреплении взаимодействия с российскими и зарубежными экспертными и научными кругами.

«Реализация внешнеполитических задач по продвижению и позиционированию на международном уровне интересов Российской Федерации, содействию в формировании позитивного имиджа России, ее внешнеполитического курса — наша общая задача. И нам необходимо сформировать единый план, в рамках которого специалисты фонда и Россотрудничества смогут осуществить множество по-настоящему полезных проектов как для нашей страны, так и для международного сообщества в целом», — подчеркнул директор фонда «Росконгресс».

В свою очередь замглавы Россотрудничества Михаил Брюханов заявил, что федеральное агентство и фонд в ближайшее время смогут подписать соглашение о сотрудничестве. «Основное внимание будет уделено информационному взаимодействию, объединению усилий при подготовке международных мероприятий и продвижению положительного имиджа России за рубежом», — пояснил заместитель руководителя Россотрудничества.

На встрече участники определили международные форумы, повестка которых значительным образом способствует поддержанию и развитию практического диалога между государствами и организациями. В этот список вошли Петербургский международный экономический форум – 2019, Восточный экономический форум, Международный арктический форум «Арктика — территория диалога», Российский инвестиционный форум и Российская энергетическая неделя.

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