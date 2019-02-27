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Жители Нижнего Тагила выбрали проект благоустройства на 2020 год

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В Нижнем Тагиле подвели итоги голосования за проекты благоустройства на 2020 год. Итоги рейтинга направят в Минэнергетики и ЖКХ региона. Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

Лидером голосования стал парк культуры им. А.П. Бондина. За проект его благоустройства проголосовали 13 923 тагильчанина. Второе место занял проект парка Победы на ГГМ — выбор в его пользу сделали 10 874 человека. На третьей строчке рейтингового голосования оказался сквер Нижне-Выйский, за который отдали голос 2804 горожанина, пишет ТагилСити.ру.

Сделанный жителями Нижнего Тагила выбор будет официально оформлен на заседании общественной комиссии, которое состоится 28 февраля. Итоги рейтинга направят на рассмотрение и утверждение объемов финансирования в Минэнергетики и ЖКХ региона.

Голосование за проекты благоустройства стартовало в январе 2019 года на сайте Нижнего Тагила и в социальных сетях в рамках национального проекта «Жилье и городская среда». Горожане выбирали из восьми общественных территорий.

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