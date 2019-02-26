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Городской парк благоустроят в Зеленоградске в 2019 году

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В городе Зеленоградск Калининградской области местные жители выбрали общественные территории, которые будут благоустроены в 2019 году. Об этом сообщает сайт администрации муниципалитета.

В общей сложности в голосовании приняли участие 271 человек. Большинство из них, 226 горожан, сделали свой выбор в пользу городского парка «Плантаже» на Московской улице, пишет Калининград.Ru.

Отмечается, что администрация округа уже приступила к подготовке заявки на проведение аукциона по поиску подрядчика. Ему предстоит благоустроить общественное пространство в 2019 году.

Ранее сообщалось о том, что на Куршской косе в Калининградской области планируют высадить более 4 тыс. метровых самшитовых растений. Средства направят из бюджета Зеленоградского округа.

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