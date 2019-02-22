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Музей заграничных походов русской армии хотят открыть в Черняховске

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В Черняховске Калининградской области предлагают создать музей заграничных походов русской армии. Об этом рассказал первый заместитель по культуре и туризму Сергей Кузнецов.

«У нас есть интересная стратегическая идея — создать в Черняховске музей русской военной истории XVIII–XX веков. Центр зарубежных походов русской армии. Там могло бы найти отражение Гросс-Егерсдорфское сражение, Гумбинненское, Первая мировая война, заграничные походы различных лет, места пребывания Петра I и так далее», — цитирует Кузнецова Калининград.Ru.

Творческий конкурс «Спасибо маленькому герою», посвященный подвигам детей и подростков во время Великой Отечественной войны, начал прием заявок. Работы принимаются на сайте detigeroi.ru до 8 апреля в пяти номинациях: «Рисунок», «Литературная работа. Проза», «Литературное творчество. Поэзия», «Видеорепортаж» и «Проект Монумента юных защитников Отечества». Запланированы творческие встречи с ветеранами и членами жюри.

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