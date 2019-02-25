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Пожарные 48 раз за сутки выезжали на тушение травы под Калининградом

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В Калининградской области сложилась сложная ситуация в связи с палом сухой травы. В воскресенье, 24 февраля, сотрудникам МЧС пришлось 48 раз выезжать для ликвидации возгораний.

Как рассказали Калининград.Ru в областном управлении ведомства, никто из людей в результате случившегося не пострадал. В тушении всего принимали участие 199 сотрудников и 48 единиц техники.

Трава горит на территории практически всех районов региона. Тревожные сообщения поступают также из Калининграда. Так, в воскресенье огонь охватил более 800 кв. м полей на улицах Емельянова и Карамзина.

Ранее сообщалось, что лесные пожары угрожают 300 поселениям Якутии.

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