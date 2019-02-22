Жители Липецка выберут новые территории для благоустройства

Дополнительный список территорий для благоустройства выставили на общественное обсуждение в Липецке. Горожане должны выбрать, какие места необходимо привести в порядок до 2020 года.

Голосование проходит на портале «Открытый Липецк». Власти предлагают для благоустройства восемь территорий. В их числе бульвар по улице Водопьянова, бульвар Коцаря, сквер по улице Филипченко, сквер Пограничников и другие. Об этом пишет GOROD48.

Липчане могут указать, какие именно работы необходимо провести: озеленение, проведение освещения, установка урн и скамеек, обустройство спортивных зон или площадок для выгула собак. Программа благоустройства будет скорректирована с учетом мнения горожан.

До 2022 года в Липецке благоустроят Набережную, Соборную площадь, Каменный Лог и бульвар Сорокина.