Прямой эфир

Жители Липецка выберут новые территории для благоустройства

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Дополнительный список территорий для благоустройства выставили на общественное обсуждение в Липецке. Горожане должны выбрать, какие места необходимо привести в порядок до 2020 года.

Голосование проходит на портале «Открытый Липецк». Власти предлагают для благоустройства восемь территорий. В их числе бульвар по улице Водопьянова, бульвар Коцаря, сквер по улице Филипченко, сквер Пограничников и другие. Об этом пишет GOROD48.

Липчане могут указать, какие именно работы необходимо провести: озеленение, проведение освещения, установка урн и скамеек, обустройство спортивных зон или площадок для выгула собак. Программа благоустройства будет скорректирована с учетом мнения горожан.

До 2022 года в Липецке благоустроят Набережную, Соборную площадь, Каменный Лог и бульвар Сорокина.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Путин призвал благоустроить спальные районы
Почти 1,4 тыс. дворов благоустроят в Подмосковье в 2019 году

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017