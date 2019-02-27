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В WhatsApp появится новая функция

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Фото: Global Look Press/Silas Stein
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Разработчики мессенджера Whatsapp в рамках борьбы со спамом внедрят новую функцию — пользователи смогут ограничить добавление в групповые чаты. Об этом в среду, 27 февраля, сообщил портал Akket.

Назван способ прочесть удаленные в WhatsApp сообщения

В настройках приложения появится новая опция, благодаря которой пользователь сможет выбрать, кто имеет право добавлять его в групповые чаты — кто угодно, только люди из списка контактов или вообще никто. При этом в последнем случае будет отправлен запрос, который можно принять или отклонить, уточняет «Федеральное агентство новостей».

Новая функция начала работать в последней тестовой версии мессенджера. В ближайшее время она появится в обновленной версии приложения. Сначала нововведение будет реализовано в версии для Android, позже — для iOS. 

13 февраля в Петербурге между двумя женщинами, которые водят своих детей в один детсад, произошел конфликт. Одна женщина ударила ножом свою оппонентку из-за того, что та удалила ее из общего чата в WhatsApp. Пострадавшая была доставлена в Мариинскую больницу.

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