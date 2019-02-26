Военный самолет МиГ разбился на Кубе

Самолет кубинских ВВС разбился на Кубе. Как сообщает мексиканский портал Milenio, воздушное судно упало примерно в 40 км от Гаваны.

Пилот самолета катапультировался, а машина упала в безлюдной местности. По предварительным данным, речь идет об истребителе МиГ-23 советского производства.

25 февраля три члена экипажа стали жертвами крушения грузового самолета Boeing 767, который упал вблизи населенного пункта Ануак в штате Техас.

21 февраля стало известно, что по меньшей мере три человека погибли при крушении военного вертолета в провинции Тиарет на западе Алжира.