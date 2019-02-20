Оба пилота упавшего в море японского истребителя F-2 обнаружены живыми

Спасатели обнаружили живыми обоих пилотов японского истребителя-бомбардировщика F-2 Сил самообороны Японии, упавшего в среду, 20 февраля. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Оба летчика находятся в сознании, отмечают СМИ. Поиски самолета, который, предположительно, упал в Японское море, на данный момент продолжаются.

Истребитель-бомбардировщик F-2, совершавший тренировочный полет, пропал с экранов радаров через некоторое время после вылета с базы Цуики в префектуре Фукуока.

13 января стало известно, что Япония решила разработать собственные ударные самолеты электронной войны, которые будут выводить из строя радары и системы связи противника.