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Оба пилота упавшего в море японского истребителя F-2 обнаружены живыми

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Фото: wikipedia.org
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Спасатели обнаружили живыми обоих пилотов японского истребителя-бомбардировщика F-2 Сил самообороны Японии, упавшего в среду, 20 февраля. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Оба летчика находятся в сознании, отмечают СМИ. Поиски самолета, который, предположительно, упал в Японское море, на данный момент продолжаются.

Истребитель-бомбардировщик F-2, совершавший тренировочный полет, пропал с экранов радаров через некоторое время после вылета с базы Цуики в префектуре Фукуока.

13 января стало известно, что Япония решила разработать собственные ударные самолеты электронной войны, которые будут выводить из строя радары и системы связи противника.

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