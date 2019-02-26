Москвичи смогут бесплатно покататься на коньках в последний день зимы

Столичные катки откроют двери для всех желающих в последний день зимы в рамках акции «Ночь на катке». Прокатиться на коньках москвичей пригласил мэр Сергей Собянин.

«В этом году тема — музыка. Вечером 28 февраля бесплатно катайтесь в 16 парках», — написал Собянин в Twitter.

Акция «Ночь на катке» проходит в Москве ежегодно. В этот раз 28 февраля горожане смогут бесплатно покататься на коньках в 16 парках. С 18:00 до 22:00 столичные катки превратятся в концертные площадки. В Парке Горького дискотека в стиле электро продлится до полуночи.

30 января стало известно, что в Олимпийской деревне на западе Москвы до конца года появится крытый трехэтажный каток.