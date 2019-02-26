«Спартак» обыграл СКА на старте плей-офф КХЛ
Московский «Спартак» обыграл питерский СКА со счетом 2:0 в первом матче четвертьфинала плей-офф Кубка Гагарина.
Встреча прошла в Санкт-Петербурге во вторник, 26 февраля. У красно-белых шайбы в ворота соперника забросили нападающие Робин Ганзл и Мартиньш Карсумс, пишет ТАСС.
Вторая игра в серии также пройдет в Северной столице в четверг, 28 февраля. Для московского клуба это первая победа в матче плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с сезона-2009/10. Тогда в матче второго раунда против ярославского «Локомотива» спартаковцы выиграли со счетом 3:2, но уступили в серии (2–4).
20 февраля московский ЦСКА в четвертый раз за последние пять лет стал обладателем Кубка Континента, одержав победу над ярославским «Локомотивом» со счетом 2:1 в матче КХЛ.