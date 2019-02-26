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«Спартак» обыграл СКА на старте плей-офф КХЛ

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Фото: ТАСС/Александр Демьянчук
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Московский «Спартак» обыграл питерский СКА со счетом 2:0 в первом матче четвертьфинала плей-офф Кубка Гагарина.

Встреча прошла в Санкт-Петербурге во вторник, 26 февраля. У красно-белых шайбы в ворота соперника забросили нападающие Робин Ганзл и Мартиньш Карсумс, пишет ТАСС.

Вторая игра в серии также пройдет в Северной столице в четверг, 28 февраля. Для московского клуба это первая победа в матче плей-офф Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) с сезона-2009/10. Тогда в матче второго раунда против ярославского «Локомотива» спартаковцы выиграли со счетом 3:2, но уступили в серии (2–4).

20 февраля московский ЦСКА в четвертый раз за последние пять лет стал обладателем Кубка Континента, одержав победу над ярославским «Локомотивом» со счетом 2:1 в матче КХЛ.

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