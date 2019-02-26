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Портреты Бандеры появились на здании «Ассоциации Венето-Россия» в Италии

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Фото: TASS/Zuma/Serg Glovny
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Портреты Степана Бандеры на фоне цветов украинского флага, нанесенные при помощи трафарета, появились на стенах здания культурной «Ассоциации Венето-Россия» в городе Верона.

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По мнению президента этой организации Палмарино Дзоккателли, «речь идет об угрозе со стороны украинских националистов, которым не нравится деятельность нашей ассоциации».

«Мы всегда выступали за активное сотрудничество с Россией, за признание воссоединения Крыма с РФ. Мы пытались донести до общественного мнения Италии правду о событиях на востоке Украины и позицию ДНР», — сказал он «РИА Новости».

Глава «Ассоциации Венето-Россия» подчеркнул, что в Вероне есть «горячие украинские головы», которые могли организовать подобную акцию. При этом Дзоккателли не исключил и причастности к ней представителей украинских спецслужб.

9 февраля Дзоккателли рассказал об открытии представительского центра самопровозглашенной Донецкой Народной Республики в Вероне. Он отметил, что представительство намерено привлечь общественное внимание к проблемам региона. Также политик заявил, что неоднократно бывал в зоне конфликта на востоке Украины.

В сентябре 2018 года власти Вероны лишили президента Украины Петра Порошенко звания почетного гражданина города. Он удостоился его в 2016 году в знак благодарности за возвращение в Италию 17 шедевров живописи, похищенных из веронского музея Кастельвеккьо в 2015 году и обнаруженных на Украине.

В апреле Региональный совет итальянской области Венето одобрил новую резолюцию, в которой заявил решительный протест против сохранения антироссийских санкций и призвал к немедленной их отмене. 

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