Под другим углом: Олег Акципетров останется в молодежной сборной

Наставник молодежной команды петербургского «Зенита» Олег Акципетров останется в тренерском штабе сборной России (U-19). Об этом «Известиям» сообщил президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко. С этими спортсменами Олег Акципетров выиграл чемпионат Европы (U-16) в дивизионе B, а летом 2018 года вывел команду в полуфинал Евробаскета (U-18). Это позволило молодежной сборной впервые с 2013 года завоевать путевку на чемпионат мира (до 19 лет).

Предполагалось, что 38-летний специалист продолжит работать со сборной и на мировом первенстве, которое пройдет с 29 июня по 7 июля в греческом Ираклионе, но тренерский совет РФБ принял решение, что должность главного тренера займет Евгений Пашутин. Наставник «Автодора» имеет опыт работы с молодыми баскетболистами — в 2005 году под его руководством молодежная сборная России выиграла чемпионат Европы. Правда, последние десять лет Пашутин работал со взрослыми командами.

— Акципетров хорошо поработал с этой командой, но 18 лет — это возраст перехода от юношеского баскетбола во взрослый, — отметил Андрей Кириленко. — Поэтому мы решили, что Олег достиг определенного потолка на данный момент и в команду нужно попробовать привлечь опытного тренера. Выбор пал на Евгения Пашутина, который будет спрашивать с парней «по-взрослому».

Олег Акципетров же станет ассистентом Евгения Пашутина.

— Олег дал согласие остаться в тренерском штабе, — пояснил Андрей Кириленко. — Это всем на руку. Во-первых, он знает сильные и слабые стороны ребят. Во-вторых, у него будет возможность понаблюдать за работой титулованного специалиста и под другим углом посмотреть на свою команду, которую он «взрастил».

Олег Акципетров не играл в баскетбол на профессиональном уровне. Тренером он стал работать уже в 18 лет и долгое время был наставником в детских спортивных школах Северной столицы. Несколько лет назад сборная Санкт-Петербурга под его руководством выиграла спартакиаду и первенство России, после чего в РФБ приняли решение доверить специалисту национальную сборную 2000 года рождения. С ней Акципетров пока и добился своих самых высоких достижений, заработав путевку на чемпионат мира.

На прошлой неделе стали известны соперники молодежной сборной (U-19) на ЧМ-2019. Россияне попали в группу С, где сыграют с хозяевами турнира — греками, а также с командами Аргентины и Филиппин.

— Группа у нас сложная. Но если мы хотим бороться за медали, то должны обыгрывать всех, включая хозяев. Потенциал у ребят 2000 года очень высокий. Они способны привезти медали из Греции, — заключил Андрей Кириленко.

По мнению экспертов, в этой сборной выделяются три игрока «Автодора» — Никита Михайловский, Антон Квитковских и Александр Петенев, защитник ЦСКА Александр Ершов, разыгрывающий «Локомотива-Кубани» Александр Щербенев, Павел Захаров (центровой, учится и играет в Montverde Academy) и Григорий Мотовилов (защитник, «Спартак-Приморье»).